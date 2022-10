Need for Speed Unbound: motori ruggenti nel nuovo video gameplay

Dopo il video di Need for Speed Unbound su Tag e stile artistico, come promesso i ragazzi di Criterion ci rituffano nelle atmosfere del prossimo capitolo della serie arcade racing di EA con un filmato ricco di scene di gameplay inedite.

Il video confezionato dagli sviluppatori newyorkesi ci porta all'ombra dei grattacieli di Lakeshore per farci assistere ad alcune delle sfide che andranno in scena per le strade di questa metropoli fittizia piena di attività da svolgere e di curve da padroneggiare.

I piloti che vorranno scalare le classifiche globali dovranno vedersela con numerosi Rivali, ciascuno dei quali offrirà numerose attività e, con esse, tanti occasioni da cogliere per personalizzare la propria auto con customizzazion estetiche e potenziamenti alle prestazioni. Chi vorrà fare a sportellate con gli altri appassionati della serie, ovviamente, potrà farlo accedendo alle ricche modalità multiplayer promesse dagli autori statunitensi.

Le gare clandestine di NFS Unbound ripartiranno il 2 dicembre, giusto in tempo per il lancio della nuova fatica racing di Criterion su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sapevate che con EA Play e Game Pass c'è una demo gratis di Need for Speed Unbound?