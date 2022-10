Need for Speed Unbound: nuove clip sulla personalizzazione estrema delle auto

Il ritorno in officina con il video di Need for Speed Unbound sulle personalizzazioni delle auto si concretizza (seppur parzialmente) con le ultime clip in-engine condivise da Criterion per descrivere la customizzazione estrema dei bolidi.

Gli ultimi mini-filmati condivisi sui social dalla sussidiaria di Electronic Arts (li trovate nel tweet in calce alla notizia) mostrano lo strumento utilizzabile dai giocatori per modificare liberamente la carrozzeria delle auto. Dai cerchioni alle decalcomanie, passando per gli spoiler e le luci al neon, non mancherà nulla per rendere davvero unico il proprio bolide.

A giudicare da quanto mostratoci dalla software house newyorkese, i meccanici di Lakeshore saranno ben felici di trasformare ogni auto in base alle necessità e alle richieste dei rispettivi proprietari. E questo, per tacere delle modifiche da apportare con il sistema dei Tag di NFS Unbound ispirato alle forme d'arte contemporanea più rappresentative.

L'officina digitale di Need for Speed Unbound aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, giusto in tempo per l'uscita del kolossal arcade racing di EA. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti della prossima fatica racing di Criterion, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Need for Speed Unbound tra luci al neon e derapate in pista.