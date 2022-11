Need for Speed Unbound e oltre: Criterion sogna di sviluppare Burnout

Nel corso di un'intervista concessa ad Eurogamer.net da Kieran Crimmins, il Creative Director di Need for Speed Unbound ha guardato al futuro di Criterion manifestando il desiderio suo, e degli altri membri della sussidiaria EA, di tornare a sviluppare un nuovo capitolo della serie di Burnout.

Alla domanda postagli dai suoi intervistatori sul ritorno di Burnout, Crimmins ha candidamente ammesso che "sì, assolutamente. Lo spero, ma non è ciò che stiamo cercando di fare ora. Non è il mio prossimo videogioco... cioè, non che possa dire che non lo sia, ma credo di poter dire che non è il prossimo gioco su cui lavorerò dopo NFS Unbound".

L'esponente di Criterion aggiunge inoltre che "Need for Speed e Burnout sono ovviamente le due serie alle quali siamo più affezionati. Noi di Criterion adoriamo questi due franchise, Burnout ad esempio ha questa sua visione unica delle corse che penso sarebbe assolutamente fenomenale riprendere in un nuovo gioco. Quindi sì, mi piacerebbe davvero sviluppare un nuovo Burnout, e spero con tutto il cuore di poterlo fare se tutto andrà bene con questi nuovi giochi che stiamo proponendo al pubblico, così facendo saremo in grado di espandere la nostra squadra. Non c'è nulla di pianificato per l'immediato futuro o cose del genere, ma sarebbe davvero divertente sviluppare un nuovo Burnout!".

Il lancio di NFS Unbound è previsto per il 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale su Need for Speed Unbound tra luci al neon e derapate in pista.