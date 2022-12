Need For Speed Unbound: partenza rapida e drift, trucchi per vincere tutte le gare

Dopo qualche anno di assenza dalle scene, Electronic Arts ha deciso di far tornare una delle sue serie più apprezzate dai videogiocatori con un nuovo capitolo: stiamo parlando ovviamente di Unbound, l’ultima iterazione di Need For Speed che fonde il gameplay classico dell'IP a base di corse clandestine con un’estetica in stile anime.

Se anche voi state per sfrecciare fra le strade di Lakeshore, magari durante una gara in notturna o un inseguimento con la polizia, vi proponiamo una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a mettere il turbo e finire sempre sul podio, rigorosamente con le tasche piene.

Quale auto scegliere?

Prima ancora di salire in sella al vostro bolide in Need For Speed Unbound, dovrete sceglierne uno fra i tre catorci disponibili, così da rimetterlo in sesto. La scelta avviene fra Lamborghini Countach, Nissan Silvia e Dodge Charger: il nostro consiglio è quello di non trascorrere troppo tempo nel prendere questa decisione, dal momento che l’auto selezionata vi accompagnerà solo ed esclusivamente nel prologo del racing game di Criterion. Solo in un secondo momento dovrete fare la vera scelta dell’auto iniziale, la quale andrà acquistata con i fondi ottenuti gareggiando fra le strade di Lakeshore. In questa occasione, optare per un’auto più prestante ha maggiore rilevanza e vi suggeriamo di puntare alla Mitsubishi Eclipse GSX del 1999 se volete il mezzo con il punteggio più alto fra quelli disponibili inizialmente. Se invece il vostro obiettivo è quello di guidare un’auto che meglio si adatta al drifting, sarebbe opportuno acquistare la Subaru BRZ Premium del 2014.

A tutto gas

Come in ogni Need For Speed che si rispetti, anche in Unbound ritroviamo la meccanica legata al Nitro, ovvero quel peculiare sistema che consente di velocizzare il veicolo per brevi tratti. L’ultimo capitolo della serie, però, implementa ben due diversi tipi di turbo ed è molto importante che impariate a padroneggiarli per avere la meglio sugli altri contendenti. Entrambi i modificatori della velocità sono situati poco più a sinistra rispetto al tachimetro, nell’angolo in basso a destra dello schermo.

L’indicatore blu, più esterno, è quello del normale Nitro e funziona in maniera classica, velocizzando il mezzo mentre si tiene premuto l’apposito tasto. L’indicatore giallo, invece, è quello relativo al Nitro Speciale ed è quello che richiede la maggiore attenzione da parte del pilote: questo particolare turbo, infatti, si ricarica eseguendo azioni spericolate durante la gara (ad esempio guidando contromano oppure seguendo la scia di chi ci precede) e si esaurisce se non lo si utilizza in tempi brevi. A differenza del Nitro standard, inoltre, quello speciale non aumenta la rapidità del mezzo nel tempo ma gli dà un boost istantaneo che può essere sfruttato per riprendere velocità al termine di una curva o, in prossimità di un trampolino, per schizzare in aria eseguendo un’acrobazia.

Rischi e ricompense

In un gioco come Need For Speed Unbound è davvero importante avere sempre a disposizione un bel po’ di denaro, il quale può essere investito sia in personalizzazioni estetiche che in componenti che danno una marcia in più al veicolo. Superata la prima fase dell’avventura, dovrete gestire in maniera accurata il tempo a vostra disposizione e padroneggiare il peculiare sistema degli incassi. Il titolo targato Criterion prevede che il giocatore possa liberamente decidere se ottenere pochi guadagni senza correre rischi oppure se aumentare la posta in gioco con il pericolo di perdere tutto. Come avrete sicuramente notato giocando, in alto a destra l’interfaccia mostra due diverse cifre: la prima è colorata in verde e rappresenta il vostro conto in banca, il quale non può essere toccato in alcun modo, e la seconda è rossa poiché sta ad indicare gli incassi della sessione, i quali possono essere persi nel caso in cui doveste finire in manette. In ogni sessione potrete decidere se completare più gare in successione aumentando i guadagni giornalieri e, al contempo, attirando l’attenzione dei poliziotti, i quali vi inseguiranno a vista e aumenteranno il numero di forze dispiegate alla vostra ricerca. L’unico modo per mettere al sicuro i guadagni è quello di ritornare al garage, segnando la fine della sessione e riazzerando l’allerta della polizia. Occorre quindi valutare di volta in volta quale sia la decisione migliore, sebbene il nostro consiglio sia quello di rischiare per aumentare gli introiti e accedere alle auto più costose.

Partenza rapida

Dal momento che in ogni gara di Need For Speed Unbound si parte dall’ultima posizione, è fondamentale qualsiasi tipo di aiuto. A tal proposito, esiste la possibilità di ottenere un piccolo boost in partenza grazie ad una particolare meccanica che richiede precisione ed allenamento. Durante il conto alla rovescia che precede l’inizio di ogni corsa, occorre premere l’acceleratore per fare in modo che raggiunga il segmento bianco evidenziato sul tachimetro, il quale diventa verde quando è posizionato correttamente: se l’indicatore è colorato al via, il veicolo parte con una velocità superiore a quella tradizionale, così da sorpassare gli avversari con maggiore facilità.

Chilometri o miglia?

Come potrete notare già nel tutorial, Need For Speed Unbound propone alcune opzioni poco adatte ai giocatori italiani. Il titolo Criterion, infatti, ha attiva di default il sistema imperiale, il quale calcola sia le distanze dagli obiettivi sulla mappa che la velocità del veicolo in miglia. A meno che non apprezziate questo sistema, sappiate che bastano pochi istanti per passare ai chilometri e avere maggiore familiarità con le distanze a schermo. Per apportare questo cambiamento, premete il tasto Options/Start per accedere ai menu, selezionate Impostazioni e infine raggiungete la tabella ‘Guida’: a questo punto non dovete fare altro che modificare l’apposita opzione da ‘Imperiali’ a ‘Metriche’ e confermare la scelta.

Rifornimento

Avete appena sprecato tutto l’indicatore del Nitro per effettuare un sorpasso? Nessun problema, dal momento che esiste un trucchetto per ripristinarlo in un istante. Sparse in giro per Lakeshore vi sono tantissime stazioni di servizio, le quali fungono anche da checkpoint: basta infatti sfrecciare accanto ad una qualsiasi di queste stazioni per fare in modo che il veicolo venga immediatamente riparato e che il Nitro (quello standard) si rigeneri del tutto. Insomma, non ignorate questi luoghi e sfruttateli per massimizzare l’utilizzo del turbo in gara o durante un inseguimento particolarmente complesso.

Parametri Drift

In Need For Speed Unbound vi sono automobili più adatte al drifting ed altre che si prestano meglio alle gare di velocità su rettilinei. Nel caso in cui la vostra auto dovesse appartenere alla seconda categoria e dovesse mostrarsi particolarmente rigida nelle curve, sappiate che esiste un pratico sistema che permette di ammorbidire i suoi movimenti laterali e migliorare lievemente le sue capacità di derapata. Dopo aver premuto il tasto Start, selezionate Tuning Manovrabilità e, una volta nella schermata, aumentate il parametro chiamato Deportanza verso destra. Non si tratta di una rivoluzione per l’assetto del vostro bolide, ma potrebbe aiutare a superare alcune corse su tracciati più articolati senza dover necessariamente cambiare mezzo.