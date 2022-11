Need For Speed Unbound è su PlayStation Plus e Game Pass al lancio o no?

La serie di Need For Speed si prepara a fare il suo ritorno con un nuovo episodio, Unbound. Il gioco targato Electronic Arts e sviluppato da Criterion Games sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 2 dicembre 2022, pronto per intrattenere i fan con nuove corse frenetiche in tempo per Natale.

Con l'uscita ormai distante poche settimane, in molti potrebbero chiedersi se il titolo EA sarà disponibile subito al day one all'interno dei servizi di Xbox Game Pass e di PlayStation Plus Extra o Premium, con gli abbonati che potrebbero così giocarlo senza spendere ulteriori soldi. La risposta tuttavia è negativa: Need For Speed Unbound non sarà disponibile su Game Pass o PS Plus al lancio, pertanto dovrà essere regolarmente acquistato presso i negozi fisici o gli storie digitali.

In ogni caso, se siete curiosi di provarlo ma ancora non convinti dell'acquisto, come confermato sul sito ufficiale di EA, gli iscritti ad EA Play avranno modo di provare gratuitamente per 10 ore il nuovo Need For Speed a partire dal 29 novembre 2022, con la possibilità poi di trasferire i progressi nel gioco completo qualora si decida di comprarlo.

Per maggiori dettagli sui contenuti del nuovo racing game di Criterion, la nostra anteprima di Need For Speed Unbound soddisferà le vostre curiosità. Ecco infine alcuni dettagli sul multiplayer di Need For Speed Unbound, intitolato Lakeshore Online.