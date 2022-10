Need for Speed Unbound: preordinalo su Amazon al prezzo minimo garantito

Need for Speed ​​Unbound è il nuovo videogioco di corse sviluppato da Criterion Games in arrivo il 2 dicembre 2022 per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S. È il venticinquesimo capitolo della serie Need for Speed, il primo per Criterion da Rivals del 2013 e sempre il primo come sviluppatore principale da Most Wanted del 2012.

In Need for Speed Unbound i graffiti prendono vita con un nuovissimo ed esclusivo stile grafico che combina elementi della street art più recente con le auto più realistiche della storia di Need for Speed.

Per arrivare alla vetta sarà necessario correre dei rischi, scegliendo come e quando tentare il tutto per tutto, facendo grandi derapate per strada, seminando i poliziotti o piazzando scommesse bonus con i nostri guadagni contro i piloti rivali. Mentre la polizia ci sta addosso, sarà necessario prendere decisioni tattiche utilizzando nuove strategie di fuga per prendere il controllo dell'inseguimento, scegliendo di seminarli, scontrarci con loro o nasconderci nella zona sotterranea di Lakeshore.

Il gioco è preordinabile proprio in questo momento su Amazon al prezzo di 69,99 euro per PC o 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X, di seguito i link ai preordini:

Come sempre vi ricordiamo che, in caso decidiate di preordinare il gioco su Amazon, se il prezzo dovesse scendere dalla data del preordine a quella di spedizione, pagherete il prezzo più basso che il preordine abbia ottenuto.