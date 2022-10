Need For Speed Unbound: prezzo ed edizioni del gioco

Need For Speed sta per tornare sotto le luci della ribalta con Need For Speed Unbound, il capitolo della saga in dirittura d'arrivo e che promette di settare nuovi standard qualitativi con un prodotto che girerà in modo sorprendente su PS5 ed Xbox Series X/S. Dopo l'annuncio della data d'uscita, EA ha annunciato le varie edizioni del gioco.

Dopo un primissimo e spettacolare trailer di presentazione, all'insegna delle corse clandestine e non solo, EA si prepara ad aprire i preorder di Need For Speed Unbound, il quale sarà disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X/S e PC. Come detto in apertura, il titolo è ormai in dirittura d'arrivo e la data di lancio è attualmente prevista per il 2 dicembre 2022.

Stando a quanto possiamo osservare dal sito ufficiale del publisher, Need For Speed Unbound avrà due edizioni di gioco, le quali offriranno vantaggi e contenuti diversi a prezzi differenti. Il prodotto, infatti, sarà venduto nella sua edizione standard e nell'edizione palace.

Standard Edition

Need For Speed Unbound sarà venduto al prezzo di listino di 79,99 euro, con una scontistica pari al 10% per tutti gli abbonati ad EA Play, riducendo il costo a 71,99 euro. Al suo interno, questa edizione di gioco conterrà i seguenti contenuti:

Effetto di guida per il proprio mezzo

Una nuova targa

Adesivo e grafica del banner di Need For Speed Unbound

150mila dollari come valuta di gioco per la sola modalità multigiocatore

Palace Edition

La palace edition di Need For Speed Unbound, invece, sarà acquistabile al costo di 89,99 euro. Anche in questo caso, così come visto con la standard edition, gli abbonati ad EA Play riceveranno il 10% di sconto sul totale dell'acquisto, riducendo il costo effettivo ad 80,99 euro. L'edizione più costosa di Need For Speed Unbound conterrà al suo interno: