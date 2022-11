Need for Speed Unbound su PS5: tutti i dettagli su peso e data del preload

Vi state preparando alle frenetiche corse clandestine del nuovo Need for Speed Unbound? Sappiate allora che sono stati diffusi tutti i dettagli in merito a data del preload e spazio occupato dalla versione PlayStation 5 del racing game.

Stando alle informazioni diffuse dall'account Twitter PlayStation Game Size, Need for Speed Unbound chiederà ai giocatori di effettuare un download pari a 29,431 GB su PS5, il quale però corrisponde alla versione 1.000.002 e non è detto che da qui all'arrivo sugli scaffali non venga pubblicata un'altra patch. Per quello che riguarda invece il preload, i giocatori potranno iniziare a scaricare tutti i dati a partire dal prossimo 30 novembre 2022, ovvero con le solite 48 ore d'anticipo rispetto al debutto. Il discorso cambia per coloro i quali hanno preordinato la Palace Edition, versione più costosa del gioco il cui preload è già disponibile e che permetterà di avviare il titolo già da domani, martedì 29 dicembre 2022. Non è ancora chiaro quando sarà invece disponibile la versione di prova della durata di 10 ore per gli utenti abbonati ad EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

In attesa di potervi proporre la nostra recensione del gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il video gameplay che mostra in azione la modalità Takeover di Need For Speed Unbound.