Need For Speed Unbound: quando esce, piattaforme, versione, crossplay

Le leggendarie corse clandestine tra macchine stanno per tornare, con una delle più grande esperienze arcade a tema automobilistico: stiamo parlando proprio di Need For Speed. Electronic Arts si prepara a lasciare nuovamente i segni delle proprie ruote sull’asfalto con un prodotto che vuole scardinare le logiche della guida digitale

Need For Speed Unbound, l’inedito progetto sviluppato interamente dai ragazzi di Criterion (il cui nome altisonante si cela dietro alcune iterazioni dello stesso brand, quali Need For Speed Heat ma non solo), è stato annunciato lo scorso 6 ottobre 2022. L’obiettivo è uno ed uno solo: tornare a far sfrecciare i giocatori con i propri bolidi da paura in tracciati urbani sempre più divertenti, con un’avventura all’insegna della velocità frenetica e folle.

“È esattamente come i precedenti, ma allo stesso tempo è totalmente diverso. Il gioco è come una classica muscle car, icona di un’intera generazione, che viene riesumata e riprogettata con lo stile e la spavalderia del futuro e lo stesso ruggente motore dei sogni dei tuoi genitori e nonni”. Le dichiarazioni d’intenti, riportate dallo stesso publisher, lasciano poco spazio di manovra per i giocatori: l’idea alla base di Need For Speed non verrà mutata. Tuttavia, pur essendovi diverse informazioni su ciò che sarà Need For Speed Unbound, ve ne sono altre da chiarire e numerosi dubbi da fugare, ed è ciò che tenteremo di fare nel corso delle prossime righe. Allacciatevi la cintura e accendete i motori; preparatevi a partire per la lettura di ciò che vi sarà a seguire. Cosa sappiamo su Need For Speed Unbound?

Che gioco è Need For Speed Unbound

Need For Speed Unbound apre le porte ad una nuova generazione di corse clandestine per tutti i videogiocatori, a sun di rombi di motore e gare spericolate. L’allineamento di questo inedito capitolo, che vuole ricalcare le orme dei suoi predecessori offrendo al contempo di più, mostra come il team capitanato dal publisher EA voglia innalzare il livello della produzione. L’obiettivo è quello di portare l’intera esperienza di riferimento ad un livello ludico-artistico ben superiore a tutto ciò che abbiamo potuto vedere e provare negli anni.

“Tu e la tua auto diventerete degli artisti, e la città sarà la tua tela” è ciò che afferma il creative director Darren White, riferendosi al sovvertimento degli elementi fondamentali che tracciano il percorso della direzione artistica di Need For Speed, come mostrato nella nuova clip in-game sullo stile artistico dei Tag. “Rappresenta la libertà di esprimersi opponendosi a regole e restrizioni”, con tutta una serie di collaborazioni attinenti al settore della moda e della musica street, grazie all’apporto creativo di A$AP Rocky, AWGE e non solo.

Quando esce Need For Speed Unbound?

Mettete bene la cintura, perché la corsa verso la meta del giorno di lancio di Need For Speed Unbound sarà molto breve e ad altissime velocità: Need For Speed Unbound sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022. Dopo tre anni di distanza dal rilascio del suo predecessore Need For Speed Heat, il cui successo non ha portato a considerare il nuovo capitolo come un reboot della saga, sta per giungere il momento di accendere i motori. È tempo di correre e gareggiare in un mondo che saprà conquistare il cuore di molti videogiocatori.

Su quali console esce Need For Speed Unbound?

Need For Speed Unbound mette in chiaro le dichiarazioni creative e tecniche del team di sviluppo: il nuovo progetto, frutto dell’estro creativo di Criterion, verrà pubblicato in esclusiva sulle console di nuova generazione. Che si tratti di PlayStation 5, Xbox Series X/S o PC, l’obiettivo ultimo è quello di fornire ai giocatori un’esperienza che spinga il piede sull’acceleratore delle ammiraglie di casa Sony e Microsoft. Niente compromessi tecnici con le console di vecchia generazione, le quali vengono parcheggiate in questa occasione, così da poter salire su questi nuovi “bolidi da paura” dai motori ruggenti come quelli del nuovo video gameplay. Need For Speed Unbound raggiungerà i 60 FPS ad una risoluzione in 4K, offrendo una guida più immersiva attraverso l’uso del Frostbite Engine.

Edizioni di Need For Speed Unbound

Need For Speed Unbound potrà essere acquistato in due versioni differenti: Standard Edition e Palace Edition. Nel corso delle prossime righe vi elencheremo tutti i vantaggi di entrambe ed il prezzo di ognuna di esse.

Standard Edition

Need For Speed Unbound Standard Edition verrà venduto al prezzo di 79.99 euro su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sia in versione fisica che digitale. Invece, la versione PC del gioco potrà essere preordinata dalla pagina Steam al prezzo di 69.99 euro. All’interno della Standard Edition saranno presenti i seguenti contenuti, riscattabili solamente effettuando il preordine del prodotto:

Gioco base Effetto di guida

Targa Adesivo e grafica del banner

Denaro per la sola modalità multigiocatore (150.000 dollari).

Però, per i possessori di PlayStation 5 vi sarà anche la possibilità di preordinare il titolo con una riduzione di prezzo, passando da 79.99 a 70.99 qualora si fosse in possesso di un abbonamento ad EA Play.

Palace Edition

Differentemente dalla Standard Edition, l’edizione Palace del gioco offrirà tanti altri contenuti aggiuntivi al prezzo di listino di 89.99 euro. Anche in questo caso, così come per la sopracitata edizione, vi saranno alcune differenze in base alla versione acquistata: su Steam, infatti, vi è la possibilità di ottenere una riduzione di dieci euro dal preorder, così come per gli utenti PlayStation abbonati ad EA Play, giungendo così ad un prezzo di mercato di 79.99 euro e 80.99 euro (rispettivamente per PC e PS5). Tra i contenuti della Palace Edition di Need For Speed Unbound, esclusivi per questa edizione e ottenibili solo qualora sia stato effettuato il preorder, troviamo:

Tutti i contenuti della standard edition

Quattro nuove auto personalizzate

Nuovi effetti di guida

Targa e decalcomanie Mashman

Posa del personaggio esclusiva e grafica del banner

Pacchetto speciale con 20 capi di abbigliamento

Tuttavia, i possessori della Palace Edition avranno un bonus molto interessante: acquistando il titolo prima del suo rilascio ufficiale ed essendo in possesso di un abbonamento ad EA Play Pro, Need For Speed Unbound potrà essere giocato a partire dal 29 novembre 2022.

Need For Speed Unbound requisiti di sistema

Attraverso il portale di Steam e alla pagina dedicata alla produzione dei ragazzi di Criterion, la cui pubblicazione è ormai alle porte, abbiamo potuto scoprire tutti i requisiti minimi e consigliati richiesti per poter avviare il titolo e godere di un’esperienza ottimizzata al meglio per l’hardware da gioco a propria disposizione.

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 10 74-bit

Processore: AMD Ryzen 5 2600 o Intel Core i5-8600

8 GB di RAM

Scheda video: RX 570 o GTX 1050 TI

DirectX 12

50 GB di spazio sul proprio hard disk o SSD.

Requisiti consigliati di sistema

Sistema operativo: Windows 10 74-bit

Processore: AMD Ryzen 3600 o Intel Core i7-8700

16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 5700 (8 GB) o GeForce RTX 2070 (8 GB) TI

DirectX 12

50 GB di spazio sul proprio hard disk o SSD.

Need For Speed Unbound è doppiato in italiano?

Sempre attraverso le informazioni riportate da Steam, possiamo vedere che Need For Speed Unbound sarà giocabile interamente in italiano: l’interfaccia di gioco, così come le voci ed i sottotitoli, saranno infatti doppiati nella nostra lingua.

Need For Speed Unbound: tutte le macchine

Need For Speed Unbound avrà dalla sua un parco macchine di altissimo livello: all’interno dell’imminente produzione Criterion vi saranno ben 143 macchine da poter comprare, personalizzare e con le quali poter sfrecciare nel mondo di gioco a tutto gas. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le macchine di Need for Speed Unbound:

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcan 2016

BMW M3 2006

BMW M3 Evolution II 1988

BMW X6 M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupé 2018

BMW M2 Competition 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupé 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Cabrio 2010

BMW M4 Cabrio 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Cabrio 2020

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari LaFerrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 488 Pista 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Spider 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT Cabrio 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Ultimate Edition 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Jaguar F-Type R Cabrio 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Countach 25º Anniversario 1989

Lamborghini Murciélago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupé 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Pickup Doppia Cabina 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Spider 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C 63 Coupé 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Black Series 2021

Mercury Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Mitsubishi Eclipse GSX 1999

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V·Spec 1999

NISSAN 370Z Heritage Edition 2019

NISSAN Silvia K's 1998

NISSAN Z Prototype 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aero 2002

NISSAN Skyline GT-R V·Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Type X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S Exclusive Series 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Convertible 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Viper GTS 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Beetle 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 197

Need For Speed Unbound supporta il cross-play?

Nel corso di un’intervista al portale IGN, è stato confermato che Need For Speed Unbound conterrà una campagna single player e il crossplay online. Ciò rappresenterà un vero punto di svolta per gli amanti del brand e delle produzioni in modalità multigiocatore, essendovi la possibilità di abbattere le barriere delle diverse piattaforme di gioco con il venturo Need For Speed Unbound.