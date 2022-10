Need for Speed Unbound: il reveal è imminente? EA invita a 'tenere gli occhi aperti'

Sullo sfondo dei rumor crescenti per la data dei test di Need for Speed Unbound, i curatori dei profili social ufficiali della storica serie racing di Electronic Arts rompono ogni indugio e invitano i fan a "tenere gli occhi aperti".

Nel rispondere alle richieste di chiarimenti da parte di un appassionato di Need for Speed desideroso di sapere quando verrà svelato il nuovo capitolo della serie, i gestori del profilo Twitter ufficiale di NFS hanno fatto ricorso alle emoji per esortare i follower a tenere d'occhio le novità in arrivo, presumibilmente entro breve, sui canali social di EA.

I curatori del profilo Twitter di Codemasters (che ricordiamo essere una sussidiaria di EA da inizio 2021) non si sono lasciati sfuggire l'occasione e hanno commentato l'emoji riferendo, in maniera scherzosa, che il messaggio dei gestori dei social di NFS prelude proprio al "reveal Need for Sp...ops!".

Nei giorni scorsi, il noto insider Tom Henderson si è detto certo del fatto che il nuovo gioco di Need for Speed uscirà a dicembre, da qui le voci di corridoio sempre più insistenti sulla presentazione ufficiale del prossimo kolossal arcade racing di Electronic Arts entro e non oltre la prima metà di ottobre.