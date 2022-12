Need for Speed Unbound: questo semplice glitch permette di ottenere soldi infiniti

Siete a corto di denaro in Need for Speed Unbound e avete bisogno di un trucchetto per fare soldi facili? Sappiate allora che è appena stato scoperto un glitch che consente di mettere da parte un bel gruzzoletto con il quale acquistare auto e personalizzazioni.

Come ormai ben saprete, il gioco propone un calendario di eventi suddivisi in giorni e nel corso della settimana i giocatori possono prepararsi per la gara di qualificazione che si terrà di sabato. Il glitch in questione riguarda proprio la corsa necessaria per la qualificazione, poiché è stato scoperto che al termine della gara non viene effettuato alcun salvataggio automatico dei progressi. Sebbene il gioco non tenga conto del completamento della corsa, però, per qualche strana ragione salva il denaro ricevuto in premio: in parole povere, potete ripetere più e più volte la stessa gara per accumulare una cifra enorme di denaro da spendere nel modo che più vi aggrada.

Tutto ciò che occorre fare è completare tutte le attività dal lunedì al venerdì per massimizzare gli incassi, poi giocare la gara di qualificazione del sabato e chiudere il gioco (con Alt + F4 su PC, oppure tramite l'opzione 'Chiudi App' su PlayStation 5 e Xbox Series X|S) prima che parta il filmato successivo. Ad ogni tentativo continuerete ad accumulare sempre più denaro e potrete ripetere i passaggi fino al raggiungimento della cifra di cui avete bisogno.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per vincere tutte le gare in Need for Speed Unbound? Vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche la recensione di Need For Speed Unbound, il quale non ci ha convinti del tutto e ha superato soltanto di poco la soglia della sufficienza.