Need for Speed Unbound sfreccia a tutto gas nella Speed Race del nuovo video gameplay

Illustrato nei minimi dettagli il multiplayer di Need for Speed Unbound con Lakeshore Online, per Criterion è tempo di rimettersi al volante con un video gameplay inedito sulle gare di velocità da disputare nella dimensione open world del loro prossimo arcade racing.

Il trailer datoci in pasto dalla software house interna a Electronic Arts ci offre uno sguardo inedito sulle Speed Race da completare per acquisire nuove personalizzazioni per il proprio bolide preferito, sbloccare elaborazioni speciali e ottenere la fama richiesta a coloro che desiderano partecipare agli eventi più importanti della campagna principale di NFS Unbound.

A tal proposito, i ragazzi di Criterion esortano i futuri piloti di Lakeshore a prepararsi per competere nell'ampia rosa di attività previste dagli organizzatori delle gare clandestine di questa metropoli fittizia. L'elenco delle sfide accessibili comprenderà i già citati eventi Speed Race o le gare Side Bets. In uno dei recenti video condivisi dagli sviluppatori newyorkesi abbiamo ammirato il gameplay delle sfide Takeover di Need for Speed Unbound.

Cosa ne pensate di questo ultimo filmato ingame? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che NFS Unbound è previsto al lancio per il sempre più prossimo 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.