Need for Speed Unbound sfreccia in video: ecco la data e l'ora del Gameplay Reveal

A pochi giorni di distanza dal primo trailer di Need for Speed Unbound tra corse clandestine ed estetica anime, Electronic Arts fissa la data e l'ora del Gameplay Reveal del nuovo nuovo capitolo della serie arcade racing a mondo aperto.

A confermarlo sono gli stessi sviluppatori di Criterion con un breve teaser ingame che riprende la medesima estetica anime del video di debutto, facendo leva sulla passione dei fan di questa IP per le acrobazie ad alto contenuto di ottani, le derapate tra i grattacieli di un'ambientazione urbana liberamente esplorabile e, ovviamente, le sportellate a velocità folli.

Il primo video gameplay 'ufficiale' di Need for Speed Unbound verrà trasmesso sui principali profili social e sui canali YouTube della serie di NFS a partire dalle ore 17:00 italiane di domani, martedì 11 ottobre. Presumibilmente, la sussidiaria newyorkese di EA coglierà l'occasione per offrirci un'infarinatura delle modalità, del comparto grafico e dei contenuti da fruire divorando l'asfalto digitale di Lakeshore.

Nel lasciarvi ai commenti, e alla clip che precede il Gameplay Reveal, vi ricordiamo che Need for Speed Unbound sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con una lunga demo gratuita fruibile da tutti gli abbonati a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate. Qualora foste interessati, eccovi la lista completa delle auto di Need for Speed Unbound.