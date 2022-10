Need for Speed Unbound: lo stile artistico dei Tag al centro della nuova clip ingame

Come promesso nei giorni scorsi da Criterion, i ragazzi della sussidiaria di EA pubblicano il primo video gameplay di Need for Speed Unbound, il prossimo capitolo della celebre serie arcade racing.

Il 'breve ma intenso' filmato propostoci dalla software house di New York s'accompagna a un approfondimento pubblicato dagli stessi autori di Criterion sulle pagine del portale ufficiale di Need for Speed.

Il direttore artistico Darren White discute dello stile anime di Need for Speed Unbound e spiega che "volevamo creare uno stile che fosse importante per il gameplay, che celebrasse chiaramente le azioni dei giocatori, ne migliorasse l'esperienza e li premiasse nel corso del gioco. Per questo, desideravamo portare i giocatori a un livello superiore in Need for Speed Unbound con i nostri effetti visivi di guida che chiamiamo 'Tag'".

Il sistema dei Tag, a detta di Criterion, darà modo ai giocatori di 'espandere la tela' e a far aderire lo stile di vita del proprio alter-ego alle forme d'arte contemporanea più rappresentative, riflettendo le passioni del proprio personaggio con le personalizzazioni per le auto e i vestiti indossati.

Come sottolineano gli stessi sviluppatori, però, chi vorrà godersi l'iperrealismo del comparto grafico e l'autenticità dei quartieri di Lakeshore potrà divertirsi anche senza Tag, considerando che si tratterà di semplici estensioni visive da applicare al proprio bolide sotto forma di customizzazioni estetiche.

In attesa di un video gameplay esteso, vi ricordiamo che il nuovo kolossal arcade racing di EA sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con una lunga demo gratis di Need for Speed Unbound su EA Play o Xbox Game Pass Ultimate.