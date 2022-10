Need for Speed Unbound non sarà crossgen? Store giapponese mostra le prime immagini

In anticipo rispetto al Reveal Trailer di Need for Speed 2022, sulle pagine del negozio digitale giapponese Neowing è già apparsa la scheda del nuovo capitolo della serie arcade racing di EA, con tanto di dettagli e immagini esplicative.

La scheda condivisa da Neowing ribadisce le anticipazioni di insider come Tom Henderson e conferma il nome di Need for Speed Unbound, per poi aggiungere tanti altri dettagli e retroscena sui contenuti del titolo.

A giudicare da quanto mostrato dalle immagini, NFS Unbound sarà caratterizzato da un comparto grafico 'in stile anime / hip hop', con tante attività da svolgere nella cornice della mappa free roaming di Lakeshore. Entrando nel merito delle informazioni snocciolate dallo store nipponico, citiamo la presenza di innumerevoli personalizzazioni per le auto, di una colonna sonora prodotta da Brodinsky e di un comparto grafico di prim'ordine.

La vocazione nextgen di Need for Speed Unbound sembra trovare conferma anche dallo stesso Henderson che, nel riprendere l'importante leak di Neowing, sostiene che il nuovo arcade racer di Electronic Arts non sarà crossgen. L'uscita del titolo, di conseguenza, dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il tweet con le immagini leak di NFS Unbound.

Dalle ore 17:00 di domani, giovedì 6 ottobre, scopriremo cosa bolle in pentola dalle parti di Criterion ammirando il video di presentazione ufficiale del nuovo Need for Speed.