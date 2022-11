Need for Speed Unbound, Takeover è la nuova modalità: gameplay in arrivo

Mancano ormai davvero poche settimane al debutto di Need for Speed: Unbound, nuovo capitolo della sfrecciante serie a quattro ruote a firma di Electronic Arts.

Con l'approssimarsi del Day One, EA annuncia un ulteriore appuntamento comunicativo dedicato al racing game. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il publisher conferma l'intenzione di presentare al pubblico una nuova modalità di gioco di Need for Speed: Unbound, intitolata Takeover.



La data da appuntarsi sul calendario è quella di domani, mercoledì 9 novembre 2022. Alle ore 17:00 in punto del fuso orario italiano, il titolo tornerà a mostrarsi, per presentare al pubblico tutti i dettagli sui contenuti e le caratteristiche della modalità Takeover. Nello specifico, il team di Criterion renderà disponibile un nuovo video gameplay di Need For Speed: Unbound, che tornerà così a presentarsi al grande pubblico.



Di recente, la software house ha confermato che Need for Speed: Unbound supporterà le feature del DualSense, con la versione PS5 del titolo che potrà dunque contare sull'implementazione di feature legate a feedback aptico e grilletti adattivi. Il lancio del gioco, lo ricordiamo, è molto vicino, con debutto in programma per il prossimo 2 dicembre 2022, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.