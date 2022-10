Need for Speed Unbound torna in officina col video sulle personalizzazioni, ecco la data

Dopo aver fatto ruggire i motori di Need for Speed Unbound con il nuovo video gameplay, i ragazzi di Criterion si apprestano a pubblicare un nuovo filmato di approfondimento incentrato, questa volta, sulle personalizzazioni delle auto.

Il prossimo appuntamento mediatico fissato dalla sussidiaria newyorkese di Electronic Arts, quindi, ci porterà ad abbandonare momentaneamente le luci scintillanti delle strade di Lakeshore per offrirci un assaggio degli strumenti da utilizzare in officina per customizzare l'aspetto dei nostri bolidi.

La clip condivisa da Criterion ci mostra alcuni dei (si spera) numerosi interventi da compiere per modificare liberamente la carrozzeria delle auto. Ad ogni modo, non è chiaro se nel video promessoci dagli sviluppatori americani troveranno spazio anche le opzioni di elaborazione che, si presume, saranno accessibili all'utente per potenziare le prestazioni del proprio veicolo.

Per scoprirlo, non ci resta che attendere fino alle ore 17:00 di domani, martedì 25 ottobre, per assistere al nuovo video approfondimento di Criterion sulle personalizzazioni di Need for Speed Unbound. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Need for Speed Unbound tra luci al neon e derapate in pista.