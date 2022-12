Need for Speed Unbound: trucchi per guadagnare denaro velocemente e avere soldi infiniti

Il nuovo capitolo della serie di corse arcade pubblicata da Electronic Arts è finalmente disponibile, e propone ai giocatori un'ampia scelta di auto da acquistare, potenziare e personalizzare utilizzando la valuta virtuale presente all'interno del gioco.

Tutto questo, unito alla possibilità di personalizzare anche il proprio avatar tramite l'acquisto di capi di abbigliamento all'interno del negozio, rende necessario accumulare grandi quantità di Dollari, che rappresentano la valuta del gioco. Per farlo esistono diversi metodi, alcuni più efficaci di altri, ma tutti meritevoli di menzione ed ottimi se combinati l'uno con l'altro. Inoltre, come prevedibile, man mano che procederete con le attività di Need for Speed Unbound sbloccherete modi sempre migliori per guadagnare denaro, in particolare avventurandovi all'interno della modalità multigiocatore.

Completate le gare

Il modo più banale, ma anche uno dei più efficaci, per guadagnare Dollari in Need for Speed Unbound è quello di partecipare alle gare su strada e portarle a termine, cercando di ottenere il miglior risultato possibile, sia in modalità giocatore singolo che multiplayer. Inoltre, potenziando le vostre auto e acquistandone di nuove e migliori potrete accedere a gare più esclusive, le quali garantiscono premi sempre maggiori per i vincitori. Seguendo questo schema entrerete in un circolo virtuoso che vi porterà in breve tempo ad accumulare grandi quantità di denaro e a disporre di numerosi bolidi nel vostro garage.

Completate le attività secondarie

Il mondo aperto che funge da ambientazione per il nuovo titolo automobilistico di Electronic Arts è ricco di attività di contorno che possono essere completate in pochi secondi, e che forniscono discrete quantità di Dollari come premio. Tra queste attività spiccano gli Autovelox, che richiedono di transitare in un punto specifico ad una certa velocità, e le Speedrun, che potrete completare mantenendo alte velocità per un determinato tratto di strada.

Portando a termine ciascuna di queste attività guadagnerete un certo numero di stelle, in base ai vostri risultati: il numero di stelle ottenuto determinerà la quantità di denaro che vi verrà fornito.

Trovate i collezionabili

I collezionabili sono attività secondarie che offrono una ricompensa una tantum dopo essere state trovate e completate: si tratta solitamente di oggetti da colpire e distruggere con la propria auto in corsa, come cartelloni pubblicitari e grandi orsi gonfiabili. Sebbene il denaro ottenuto da ciascuno di essi possa sembrare poco, trovando tutti i collezionabili potrete mettere da parte un ingente gruzzolo di Dollari, e la cosa migliore di questo tipo di attività è che le completerete in maniera quasi automatica semplicemente giocando e spostandovi per la mappa di gioco tra una gara e l'altra, senza quindi la necessità di dedicarci molto tempo extra.

Piazzate scommesse

Scommettere un po' di denaro prima di cominciare una raga vi permetterà di ottenere qualche Dollaro extra in caso di vittoria, ma è un'attività che comporta naturalmente un certo grado di rischio: cercate dunque di sfruttare al meglio questa possibilità, piazzando scommesse solo quando avete una ragionevole certezza di poterle vincere.

Trucco per soldi infiniti

In aggiunta a tutti i metodi che abbiamo elencato fino a questo punto, è possibile annoverare anche la presenza di un glitch che permette di ottenere una quantità virtualmente infinita di Dollari in breve tempo. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida al glitch per il denaro infinito di Need for Speed Unbound.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco e le sue caratteristiche, vi rimandiamo alla nostra recensione di Need For Speed Unbound.