Need for Speed Unbound: una valnga di contenuti col nuovo update gratuito

Ad oltre tre mesi dal lancio del racing game, Criterion continua ad impegnarsi per arricchire il comparto contenutistico di Need for Speed Unbound. Il titolo sta per accogliere numerose novità incluse all'interno del Content Update Volume 2, in arrivo la prossima settimana e presentato all'interno del trailer che trovate in apertura.

Questo aggiornamento di gioco gratuito è piuttosto importante e aggiunge nuovi eventi, ricompense e modalità di interazione. Il gioco online vedrà alcuni importanti cambiamenti, il più importante dei quali è probabilmente l'introduzione della polizia. Se commetterete un omicidio in-game in modalità online riusirete ancora a farla franca, ma con questo aggiornamento la polizia reagirà alle vostre azioni e vi darà la caccia, esattamente come accade offline. Anche l'aggiunta della modalità notturna dovrebbe aiutare a mescolare un po' le carte in tavolta e rinfrescare l'esperienza generale.

Inoltre, ci sono molte nuove sfide ed eventi da giocare online, tra cui 40 nuove sfide giornaliere, 30 attività Hot Lap e diversi nuovi eventi delle categorie Endurance, Rumble e Race. L'aggiornamento porterà anche nuove ricompense estetiche da guadagnare, come nuovi effetti visivi durante la guida, vestiti e pose dei personaggi. Inoltre, insieme a questo aggiornamento, sarà reso disponibile il DLC Keys to the Map: per il costo di $5, individuerà le posizioni di tutti gli oggetti da collezione in giro per la mappa. Il Content Update Volume 2 sarà pubblicato, come update gratuito, il 21 marzo su tutte le piattforme di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti sul racing game targato Electronic Arts, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Need for Speed Unbound.