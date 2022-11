Need for Speed Unbound in video: lo spettacolo dell'evento Takeover nel nuovo gameplay

Alle clip di Need for Speed Unbound sulla personalizzazione delle auto fanno seguito le adrenaliniche scene di un video gameplay interamente dedicato alle sfide offerte da Takeover, una delle tante modalità previste da Criterion per arricchire l'esperienza di gioco da vivere sfrecciando per le strade di Lakeshore.

La sussidiaria inglese di Electronic Arts descrive gli eventi Takeover come un vero e proprio festival itinerante di derapate, battaglie all'ultimo cordolo e sfide di abilità da svolgersi all'ombra dei grattacieli che imperlano lo skyline di Lakeshore.

I piloti che parteciperanno a questi eventi dovranno fare appello a tutto il loro coraggio per riuscire ad avere la meglio sugli avversari coniugando la velocità allo stile. Solo i più audaci, infatti, avranno diritto a presenziare al The Grand, lo spettacolo finale di Takeover che rappresenterà l'apice della carriera di tutti i corridori di Lakeshore.

Il video confezionato da Criterion ci immerge nelle atmosfere di questo evento, dandoci modo di apprezzare il grande lavoro svolto nella realizzazione della mappa open world e nella caratterizzazione dei Tag ispirati alle forme d'arte contemporanea più rappresentative. La commercializzazione di Need for Speed Unbound è prevista per il 2 dicembre di quest'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale su Need for Speed Unbound tra luci al neon e derapate in pista.