Need For Speed Unbound x Porsche è solo l'inizio: sta per arrivare il Volume 4!

Need For Speed Unbound è pronto ad accogliere nuove sorprese per la felicità dei fan del brand: come un fulmine a ciel sereno, mentre il mondo è incuriosito dai recenti rumor che darebbero per vero che Criterion sia al lavoro su un nuovo capitolo di Need For Speed, l'account Twitter ufficiale di Need For Speed ha annunciato alcune novità in arrivo.

Con un Tweet breve e conciso, è stato annunciato che l'ultimo lavoro targato Criterion Games ed Electronic Arts riceverà ulteriori contenuti aggiuntivi nel prossimo futuro. In data odierna è stata ufficializzata la collaborazione tra Need For Speed e Porsche, la quale permetterà a tutti i giocatori di poter correre nelle strade di Lakeshore City e sfrecciare con nuovi fiammanti veicoli.

Alle ore 17:00 dell'8 agosto verrà pubblicato su YouTube un video inedito dedicato al Volume 4 di Need For Speed Unbound. Tra un po' di ritorno al futuro con la Delorean in Need For Speed Unbound e le ulteriori migliorie apportate negli ultimi mesi, l'ultimo capitolo della saga automobilistica di Electronic Arts è pronta a regalare tante nuove avventure ai giocatori, in piena continuità con quanto offerto nel corso di giugno con il Volume 3. Siete impazienti di scoprire quanto avrà da offrire il Volume 4 dell'ultima iterazione di Need For Speed? L'8 agosto è dietro l'angolo.