Need for Speed Underground 2 è più in forma che mai con la mod Path Tracing

Galvanizzato dagli eccezionali risultati ottenuti dagli sviluppatori della versione Path Tracing di Portal, il modder UncleBurrito ha deciso di utilizzare NVIDIA RTX Remix per integrare l'illuminazione Path Tracing in Need for Speed Underground 2.

Lo sviluppatore amatoriale sta infatti sfruttando i poliedrici strumenti integrati nel Creation Tool di NVIDIA RTX Remix per migliorare sensibilmente il comparto grafico di NFS Underground 2, ridando così nuova vita a un videogioco arcade racing ricordato con nostalgia da tantissimi appassionati del genere.

Pur essendo ancora in pieno sviluppo, la mod Path Tracing di UncleBurrito mostra già gli ottimi risultati raggiungibili applicando un sistema di illuminazione in tempo reale gestito in Path Tracing all'esperienza ad alto contenuto di ottani data alla luce nel novembre del 2004 da EA Black Box su PS2, Xbox e GameCube.

L'autore di questa mod promette di rendere ancora più immersiva l'esperienza grafica e ludica di NFS Underground 2 applicando ulteriori texture ad alta risoluzione per l'asfalto e i modelli poligonali della metropoli fittizia di Bayview, per poi occuparsi degli effetti particellari e volumetrici. Sapevate che c'è anche un modder che sta ricreando da zero Need for Speed Underground su Unreal Engine con un Remake fan made?