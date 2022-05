Need for Speed Underground 2 sfreccia nell'incredibile Remake fan made su UE4

Il creatore di contenuti che gestisce il canale YouTube di 2Unreal4Underground mostra in video i frutti dell'incredibile lavoro che sta portando avanti insieme allo sviluppatore indipendente Ivan Novozhilov per realizzare il Remake fan made di Need for Speed Underground 2.

Il progetto amatoriale portato avanti dagli autori del Remake fan made NFS Underground 2 riporta in auge un titolo che continua ad essere ricordato con affetto da milioni di appassionati nonostante i 18 anni trascorsi dal lancio su PC, PlayStation 2, Xbox e GameCube, come pure su Nintendo DS e GameBoy Advance in versione portatile.

I bolidi dell'iconico racing game di EA Black Box tornano così a divorare l'asfalto digitale della metropoli fittizia di Bayview. I lavori sul rifacimento in salsa Unreal Engine 4 di NFS Underground 2, ad ogni modo, non sono ancora conclusi e presumibilmente non lo saranno ancora per molti mesi; basta però ammirare l'ultimo video gameplay per intuire le ambizioni nutrite da Novozhilov e compagni nel seguire il loro sogno di attualizzare la gemma racing di Electronic Arts.

Date perciò un'occhiata al video confezionato dagli sviluppatori del remake amatoriale di Need for Speed Underground 2 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Già che ci siamo, vi riportiamo le ultime indiscrezioni di Jeff Grubb sul prossimo Need for Speed per PS5 e Xbox Series X/S.