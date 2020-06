Need For Speed Underground sta tornando? Il teaser di EA accende la speranza

A poche ore dall'EA Play 2020, il cui inizio è fissato all'una di questa notte, le note di una particolare canzone hanno cominciato a riecheggiare sul profilo twitter ufficiale di Need for Speed...

I responsabili della pagina social hanno pubblicato una breve clip che mostra il logo di Need for Speed Heat, capitolo più recente della serie, con in sottofondo le note di Get Low di Lil’ John and The East Side Boyz, canzone simbolo di Need for Speed Underground, videogioco di corse datato 2003 e ancora oggi annoverato tra i migliori esponenti della serie. Da anni i fan attendono il ritorno del filone Underground, fermo al secondo episodio, ma negli ultimi tre lustri Electronic Arts ha sempre preferito percorrere altre strade.

Come mai è stata pubblicata questa canzone a poche ore dall'evento EA Play 2020? Electronic Arts si sta preparando ad annunciare un nuovo Need for Speed Underground? E se invece si trattasse di un DLC a tema per Need for Speed Heat? Una cosa è certa: qui gatta ci cova, pertanto attenderemo l'inizio dello show con ancora più interesse.

Di recente Need For Speed Heat ha ricevuto il supporto al cross-play, mentre Electronic Arts ha confermato che un nuovo capitolo della serie si trova in sviluppo presso gli studi di Criterion Games. Che sia proprio Need for Speed Underground?