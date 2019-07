Need for Speed World torna in vita con una mod che permette di giocarlo gratis offline

Quasi in risposta ai vertici di EA e alla loro decisione di non voler mostrare il nuovo Need for Speed all'E3 2019, i modder Berkay2578 e Nilzao riportano letteralmente in vita Need for Speed World grazie a un tool amatoriale, scaricabile gratis, che aggira le limitazioni multiplayer e consente di giocarlo offline.

A dispetto della chiusura dei server del racing game a mondo aperto di Electronic Arts, avvenuta nel 2015, la mod in questione permette agli appassionati di giochi di guida arcade di sfrecciare per le strade digitali di Need for Speed World e di partecipare a tutte le sfide e le attività ingame del titolo originario, eccezion fatta, ovviamente, per le modalità multiplater.

Una volta scaricato su PC NFS World (nella sua versione finale, la v1.9) e provveduto a installare la mod seguendo le indicazioni fornite dagli sviluppatori dilettanti, gli unici elementi di gameplay mancanti sono il modulo per l'acquisto delle carte, la progressione dei risultati e il multiplayer locale e online.

Per sganciarsi dai server ormai chiusi di EA e tornare a giocare a Need for Speed World, la nuova mod crea un server offline locale che può essere personalizzato e che, in quanto tale, risulta perfettamente funzionante. La soluzione escogitata da Berkay2578 e Nilzao potrebbe valere anche per tantissimi altri videogiochi online i cui server sono stati chiusi da tempo o lo saranno a breve, come nei casi di Dragon's Dogma e, soprattutto, di DriveClub su PS4 i cui server chiuderanno nell'aprile del 2020 e verrà rimosso dal PS Store.