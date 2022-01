Needy Streamer Overload: l'avventura grafica a quota 100.000 copie vendute su Steam

Needy Streamer Overload ha raggiunto le 100.000 copie vendute su Steam, rivelandosi quindi un risultato soddisfacente per il publisher WSS Playground. Per celebrare l'occasione, quindi, sono stati distribuiti contenuti ed emoji ispirati al gioco e che possono essere utilizzati dai giocatori su altre piattaforme quali ad esempio Discord.

Sviluppato da Xemono, Needy Streamer Overload è un'avventura punta e clicca disponibile su PC via Steam dallo scorso 21 gennaio 2022. L'opera segue la vita quotidiana di OMGkawaiiAngel-chan, una streamer all'incessante ricerca di follower ed approvazione per divenire la più popolare "Internet Angel" in circolazione. Seguendo le sue quotidiane live, lo scopo sarà rendere la protagonista sempre più popolare in rete, trasformandola in un vero e proprio fenomeno di Internet. Ma la strada per il successo è lunga e complicata, e non mancheranno dunque imprevisti e situazioni spiacevoli da gestire per raggiungere la fama.

Non solo streaming, comunque: ogni tanto è bene staccare la spina e dedicarsi ad Ame-chan, la persona reale dietro l'alter ego internettiano. Sarà quindi possibile svolgere varie attività per allievare lo stress, e non mancheranno nemmeno appuntamenti romantici con i quali intrattenersi. Il gioco offre infine diversi finali multipli, a seconda delle azioni compiute nel corso della partita e della popolarità raggiunta da Ame-chan sui social.