Negative Atmosphere: l'erede di Dead Space si mostra nel suo primo gameplay trailer

I ragazzi di Sunscorched Studios hanno mostrato al pubblico il primo trailer dedicato a Negative Atmosphere, interessante progetto che sembra voglia incarnare in tutto e per tutto l'essenza della serie di Dead Space.

Il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia fa certamente riaffiorare nella mente le terrificanti avventure vissute in particolar modo nel primo capitolo di Dead Space, e lascia presagire l'arrivo di un'esperienza altrettanto claustrofobica e spaventosa. L'ispirazione al franchise della ormai defunta Visceral Games è evidente anche nel design dei nemici, che ricordano molto l'aspetto dei Necromorfi di Dead Space.

Il titolo offrirà un'esperienza estrema, dal punto di vista della difficoltà: la hardcore mode è modalità standard del gioco, stando alle parole degli stessi creatori, e con un tutorial molto risicato i giocatori dovranno reggersi sulle proprie gambe ed apprendere in modo diligente e meticoloso le meccaniche utili alla propria sopravvivenza. Gli sviluppatori hanno confermato che le entità mostruose che affronteremo in Negative Atmosphere presenteranno dei punti deboli che il giocatore sarà chiamato a sfruttare per poterli abbattere nel modo più efficiente possibile. Le munizioni, infine, saranno disponibili in scarsa quantità, e questo certamente saprà porre l'accento sulla componente survival.

Al momento non abbiamo una data di lancio per Negative Atmosphere, attualmente atteso solo su PC. Cosa ve ne pare di questo nuovo progetto?