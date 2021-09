Negative Atmosphere: l'horror tra Dead Space e Alien Isolation si rivede nel nuovo trailer

A due anni esatti di distanza dal reveal di Negative Atmosphere, gli studi Sunscorched confermano di essere ancora al lavoro su questo horror sci-fi e lo ribadiscono con un interessante video gameplay che non fa nulla per nascondere i forti rimandi a Dead Space e ad Alien Isolation.

Il nuovo filmato di gioco ci porta a esplorare gli angusti corridoi dell'astronave industriale TRH Rusanov per farci sperimentare l'orrore vissuto da Samuel Edwards, un ex medico da campo scampato per miracolo alla misteriosa infezione aliena che ha mutato in mostri deformi tutti gli altri membri dell'equipaggio.

Impossibilitato a chiedere aiuto alle navi più vicine per via della guerra fredda combattuta dalle multinazionali del futuro per il controllo delle colonie aliene più ricche di risorse minerarie e organiche, il nostro alter-ego potrà contare solo sulle sue forze per riuscire a sopravvivere alle creature che infestano la Rusanov. Il trailer propostoci dagli sviluppatori indipendenti suggerisce l'alternanza dell'inquadratura dalla terza alla prima persona nelle sessioni di esplorazione e combattimento, con la possibilità di utilizzare diversi gadget ipertecnologici per scandagliare lo scenario nella speranza, così facendo, di anticipare gli attacchi dei mostri e delle IA impazzite che controllano i ponti dell'astronave.

Stando a quanto precisato dagli autori di Sunscorched, Negative Atmosphere uscirà in esclusiva su PC: il titolo non ha ancora una finestra di lancio, ma viene ribadito il supporto sin dal day one alla tecnologia di upscaling in Deep Learning di NVIDIA DLSS.