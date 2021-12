Negative Atmosphere: l'horror tra Dead Space e Alien Isolation si rivede in nuovi gameplay

Gli sviluppatori indie di Sunscorched riaprono una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Negative Atmosphere confezionando diversi video gameplay che immortalano gli scenari e le creature deformi di questo horror ispirato a Dead Space e Alien Isolation.

Le ultime clip condivise dalla software house indie ci fanno reindossare la tuta pressurizzata di Samuel Edwards, un ex medico da campo scampato alla misteriosa infezione aliena che ha colpito i suoi compagni di viaggio dell'astronave industriale TRH Rusanov.

Superato lo shock iniziale, il nostro alter-ego dovrà vedersela con i mostri che infestano l'installazione e combattere per ricavarsi una via di fuga dall'astronave, il tutto sapendo di non poter lanciare un segnale di soccorso alle navi vicine e di dover fronteggiare l'ulteriore minaccia rappresentata dalle IA impazzite.

Nei filmati confezionati dal team di Sunscorched trovano spazio diverse scene che mostrano, ad esempio, le meccaniche deputate all'utilizzo dei gadget per esplorare l'ambientazione e l'approccio adottato nella gestione delle fasi di combattimento con gli automi fuori controllo della Rusanov e i mostri che si aggirano per i corridoi angusti del vascello industruale.

Lo sviluppo di Negative Atmosphere su PC, quindi, procede come da programma. In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulla finestra di lancio e sul possibile approdo del titolo su console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che da qualche giorno Alien Isolation è disponibile su iOS e Android.