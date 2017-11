Negli USA è ora possibile guadagnare credito conquistando i Trofei

Negli Stati Uniti d'America è già attivo dal 2010 il programma di fedeltà, che consente ai giocatori, in differenti modi, di ottenere credito aggiuntivo da spendere sul, come ad esempio utilizzando carta di credito VISA per gli acquisti.

Ebbene, il servizio si è appena aggiornato e da oggi i giocatori statunitensi potranno ottenere credito da spendere semplicemente sbloccando i tanto ambiti trofei.

Le ricompense non sono retroattive e non terranno conto dei trofei conquistati in passato. I giocatori saranno ricompensati, d'ora in avanti, secondo il seguente schema:

100 Trofei d'Argento - 100 punti - 1 dollaro

25 Trofei d'Oro - 250 punti - 2,5 dollari

10 Trofei di Platino - 1000 punti - 10 dollari

Al momento non si ha alcuna notizia di un possibile arrivo sul suolo italico di questa iniziativa dove, a dire il vero, non è neppure mai arrivato il programma Sony Rewards.

Non male vero? Siamo sicuri che un'iniziativa del genere sarebbe in grado di spingere alla conquista dei trofei anche il più accanito oppositore di questo discusso sistema, introdotto ormai molti anni addietro da Microsoft su Xbox 360. Cosa ne pensate?

Intanto, vi ricordiamo che sul PlayStation Store sono attivi i doppi sconti e una nuova offerta della settimana dedicata a Skyrim Special Edition.