Negli USA un uomo minaccia di morte un ragazzo dopo aver perso una partita a Fortnite

Un uomo di Long Island (Michael Aliperti, 45 anni) ha minacciato un giovane ragazzo di 11 anni dopo aver perso una partita a Fortnite Battle Royale.

Come riportato da NBC New York Aliperti è già noto alle forze dell'ordine per alcuni reati, la scorsa notte ha giocato online contro un ragazzo undicenne, subito dopo aver perso il match ha inviato un messaggio audio allo stesso tramite Xbox LIVE minacciandolo di morte e aggiungendo che "presto verrò a scuola a spararti".

Il giovane ha subito avvisato la famiglia e insieme si sono recati dalla polizia di Long Island, la quale ha immediatamente rintracciato l'uomo, come detto già noto per altri reati, alcuni dei quali commessi contro dei ragazzi minorenni. Aliperti è stato condotto in carcere in attesa di giudizio, la sentenza si terrà martedì prossimo, il suo legale fa sapere che l'uomo (padre di tre figli) non ha precedenti penali (al contrario di quanto afferma la Polizia) e si trova coinvolto in una dolorosa separazione dalla moglie.

La polizia locale si è complimentata con il giovane per il suo coraggio, il ragazzo sta bene e passato lo shock iniziale tornerà nuovamente a scuola insieme ai suoi compagni.