Quali sono i negozi che aderiscono al Black Friday?

Ci siamo, manca sempre meno al Black Friday 2020, ed è tempo di entrare nel clima che ci porterà, direttamente il 27 Novembre 2020, nel clima natalizio. Prima di snocciolare le offerte, che segnaleremo nella nostra pagina dedicata al Black Friday, vediamo quali catene proporranno gli sconti.

Mediaworld ha già dato il via al Black Friday con un volantino in scadenza il 18 Novembre, ma che chiaramente verrà rinnovato la prossima settimana con un’altra serie di promozioni. La catena di distribuzione però stesso il 27/11 proporrà come sempre un’ampia gamma di offerte che si concluderanno con il Cyber Monday.

Lo stesso varrà anche per Unieuro, che di recente ha lanciato gli Unieuro Specials e che si avvicinerà ulteriormente al Black Friday già dalla prossima settimana con altre offerte.

Euronics ha pubblicato gli Extrasconti, che saranno disponibili fino a domani 11 Novembre, e sicuramente lancerà qualche altro volantino.

Ovviamente, alla lista non può mancare Amazon che da subito dopo il Prime Day 2020 sta proponendo il “Black Friday d’Anticipo” di cui abbiamo più volte parlato su queste pagine e che inonderà il proprio store di offerte tra diciassette giorni.

Alla lista degli store che parteciperanno al Black Friday si aggiungeranno anche altre catene come Trony ed Expert Online. Ovviamente l’invito è di restare collegati su queste pagine per tutte le migliori offerte.