Negozi GameStop chiusi per Coronavirus: come richiedere l'anticipo per i giochi prenotati

I negozi GameStop in Italia sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus e ad oggi non sappiamo quando i punti vendita potranno nuovamente aprire. Per questo GameStopZing ha pensato ad una soluzione per venire incontro a coloro che avevano prenotato i prossimo giochi in uscita, permettendo di ottenere la caparra versata sotto forma di Gift Card.

Di seguito tutti i dettagli ed i passaggi da compiere per ottenere il rimborso dell'anticipo versato e utilizzarlo per acquistare i giochi online sul sito di GameStop.

Come funziona?

E' semplice, basta inoltrare la richiesta compilando il modulo a questo indirizzo inserendo il numero della tessera GameStopZing+, indicando la modalità di prenotazione originale (in negozio, online con ritiro in negozio oppure alla Games Week) e un indirizzo email valido e funzionante, indispensabile per ricevere la Gift Card.

Dopo aver compilato il modulo con i dati indicati e inoltrato la richiesta riceverete una Gift Card virtuale di valore pari all'anticipo versato in negozio da utilizzare per riacquistare online i giochi già prenotati nei punti vendita. Attenzione: la richiesta della Gift Card annulla defininitivamente la presentazione in negozio e non potrà essere richiesta nuovamente alla riapertura degli store.

La lista dei giochi

La conversione dell'anticipo versato in Gift Card può essere richiesta solamente per le prenotazioni di uno o più dei seguenti giochi:

DOOM Eternal PS4

DOOM Eternal Xbox One

Final Fantasy VII Remake PS4

Final Fantasy VII Remake Limited Edition PS4

My Hero One's Justice 2 PS4

My Hero One's Justice 2 Nintendo Switch

Noh 2 PS4

One Piece Pirate Warriors 4 PS4

One Piece Pirate Warriors 4 Xbox One

One Piece Pirate Warriors 4 Nintendo Switch

Persona 5 Royal PS4

Persona 5 Royal Limited Edition PS4

TT Isle of Man 2 PS4

Animal Crossing New Horizons

Nintendo Switch 32 GB + Animal Crossing New Horizons

Cooking Mama Cookstar

GameStop ricorda che "per tutti gli altri titoli prenotati non sarà possibile effettuare questa procedura."

Domande e Risposte

Il gioco prenotato in negozio non è disponibile online. Cosa devo fare?

Controlla prima di inoltrare la richiesta che il gioco prenotato sia effettivamente disponibile online, purtroppo l'attuale situazione non garantisce un riassortimento in tempi rapidi. Per quanto riguarda le Limited Edition verrà garantito un accesso riservato per poter riacquistare il prodotto solo a chi lo aveva precedentemente prenotato nei punti vendita.

Nella mia zona i corrieri non consegnano. Come devo comportarmi?

Alcune aree non sono raggiunte dai corrieri in questo momento, verifica la copertura nella tua zona cliccando qui, in ogni caso è sempre possibile selezionare un indirizzo alternativo per la spedizione.

La Gift Card può essere utilizzata per l'acquisto di qualsiasi prodotto?

NO, la Gift Card può essere usata solamente per acquistare online il gioco precedentemente prenotato in negozio e non può essere scambiata o convertita in contati o altri buoni o carte omaggio.

Ho effettuato la prenotazione alla Games Week. E adesso?

Devi registrare i dati richiesti nel form facendo riferimento all’ultimo scontrino in tuo possesso. In questo modo riceverai solo l’importo del deposito abbinato alla prenotazione. La promozione applicata alla Games Week non è valida online e dovrai quindi acquistare il titolo prenotato a prezzo pieno. Per non perdere la promozione, alla riapertura dei negozi GameStop offrirà (previa presentazione dello scontrino) la possibilità di prenotare o acquistare un gioco al prezzo speciale di €39,98 (offerta valida sui giochi con prezzo al pubblico pari o superiore a €70.98).

La Gift Card ha una data di scadenza?

Sì, potrà essere utilizzata entro il 31 dicembre 2020 ma ricordate che i giochi non verranno riservati fino a tale data, dunque in caso di esaurimento scorte non sarà più possibile procedere con l'acquisto.

Ho prenotato un gioco in negozio con Premium Pass o con extravalutazione sull'usato. Come mi devo comportare?

In caso di giochi prenotati con il Premium Pass, la promozione non sarà valida online. Il consiglio è quello di acquistare il gioco online utilizzando la GiftCard, alla riapertura dei negozi potrai utilizzare il tuo coupon per acquistare/prenotare un nuovo gioco.

Per quanto riguarda l'extravalutazione il consiglio è anche in questo caso quello di acquistare il gioco online usando la Gift Card, inoltre GameStop fa sapere che "alla riapertura dei negozi ti garantiremo la stessa extravalutazione dell’usato per acquistare/prenotare un nuovo gioco."