Fortnite Negozio: aggiunge la skin da gelato e tanto altro nell'update del 3 Marzo

Non fa in tempo ad arrivare la primavera, che su Fortnite c'è già voglia d'estate, con l'aggiornamento quotidiano dello shop in-game, che nella giornata di oggi, Mercoledì 3 Marzo, porta in dote una gustosa skin da gelato, insieme a tante altre novità.

Arriva infatti l'outfit Leggendario Red Knight, al tradizionale prezzo di 2000 V-Bucks, mentre per trasformarsi in un gigantesco gelato come detto in apertura, la cifra richiesta è 1500 V-Bucks, trattandosi di un outfit Epico.

A tema gelato è anche il glider Ice Cream Cruiser, che vi permetterà di indossare un sandwich-biscotto e due coni, ed il piccone Ice Pop a forma di ghiacciolo. Completa le aggiunte del Negozio di Fortnite di oggi infine il piccone Crimson Axe.

Nelle daily sales odierne invece tornano le skin Triage Trooper e Snorkel Ops, il piccone Flatliner e le danze Sprinkler e Fanciful. Come di consueto vi ricordiamo alcune importanti informazioni, ossia che l'aggiornamento dello shop sarà online intorno a mezzogiorno, ora italiana; che le modifiche apportate dagli oggetti sono puramente estetiche, e che dunque non vi daranno vantaggi competitivi in battaglia; e che tutti gli oggetti in vendita nel Negozio di Fortnite li potete vedere più nel dettaglio nel tweet in calce alla news, o cliccando sul link della fonte.

Per quanto riguarda le ultime notizie sul gioco, infine, l'aggiornamento v8.20 di Fortnite ha introdotto nel popolare Battle Royale, l'arco esplosivo e un leak ha svelato l'arrivo della modalità Gun Game di Fortnite. Che ve ne pare delle aggiunte di oggi?