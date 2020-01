Negozio di Fortnite: Valchiria e Paradosso tra le nuove skin del 13 gennaio

Come di consueto anche oggi il negozio in-game di Fortnite Battle Royale si aggiorna con nuovi contenuti tra cui skin, coperture, strumenti di raccolta ed emote. Scopriamo nel dettaglio le novità di lunedì 13 gennaio 2020.

Tra i nuovi contenuti citiamo le skin Valchiria e Paradosso in vendita rispettivamente a 2.000 e 1.500 V-Buck, circa 20 e 15 euro al cambio attuale. La skin Birdie costa invece 800 V-Buck.

Nuove Skin Fortnite - 13 Gennaio 2020

Valchiria (Skin) - 2000 V-Buck

Paradosso (Costume) - 1500 V-Buck

Birdie (Skin) - 800 V-Buck

Pilota (Strumento Raccolta) - 500 V-Buck

Corsa della Foglia (Emote) - 500 V-Buck

Oscilla (Emote) - 500 V-Buck

In Cassaforte (Emote) - 200 V-Buck

Scatenata (Costume) - 800 V-Buck

Bubù Settete (Skin) - 1500 V-Buck

Da segnalare anche lo Strumento di Raccolta Pilota, le Emote Oscilla, In Cassaforte e Corsa della Foglia oltre ai costumi Bubù Settete e Scatenata. Avete già deciso cosa comprare?

Ricordiamo che nelle prossime settimane dovrebbero fare la loro comparsa tanti altri contenuti estetici di Fortnite leakati dai dataminer ma non ancora pubblicati da Epic Games, non è escluso che questi possano essere resi disponibili durante la Stagione 2 di Fortnite 2, al via a febbraio.