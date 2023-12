Una Negromante spaventosa da Diablo IV nel cosplay di Kamui

Anche durante le feste natalizie Blizzard non abbandona l'utenza. I giocatori di Diablo IV sono occupati con la caccia ai demoni in il Morbo di Mezz'Inverno, un evento di fine anno che include sfide di livello altissimo che vengono premiate con laute ricompense.

Diablo IV è uno dei migliori giochi in cooperativa usciti in questo 2023, perfetto per divertirsi con gli amici in queste vacanze. L'hack 'n' slash amatissimo dalla community non si fermerà a queste carneficine e anzi raddoppierà la sua offerta nel corso del prossimo anno. Il futuro di Diablo IV è Vessel of Hatred, un DLC ricco di sorprese con Mephisto al centro della scena. In attesa di scoprire i contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire il titolo, la celebre cosplayer Kamui affascina gli appassionati con una spaventosa interpretazione.

L'artista propone sui social una spettacolare versione della sua Negromante, una delle classi più intriganti della serie. Il Negromante è un'evocatore, che attraverso il Libro dei Morti può evocare creature oscure come scheletri e golem. Il grimorio del Negromante permette non solo di formare un proprio esercito di mostri, ma anche di lanciare attacchi a corto raggio. È inoltre l'unica classe a impugnare una falce, come vediamo anche dal cosplay. Per ulteriori dettagli, vi spighiamo come funziona il Negromante di Diablo IV in un nostro articolo apposito. Nel mentre, in questo cosplay della Negromante di Diablo IV il viaggio per Sanctuarium si fa ancora più oscuro.