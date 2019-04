I Negromanti di The Elder Scrolls Online Elsweyr si presentano in video

I vertici di Bethesda e ZeniMax Online ci proiettano nuovamente nella dimensione fantasy di The Elder Scrolls online per disturbare il sonno dei non-morti con un video diario sulle abilità degli eroi che sceglieranno di affrontare l'avventura abbracciando il culto dei Negromanti.

Come anticipato su queste pagine da Daniele D'Orefice con la nuova anteprima sui Negromanti di Elsweyr, questa nuova classe si integrerà alla perfezione all'interno del setting narrativo scelto dagli autori statunitensi per erigere l'impalcatura di gioco della nuova espansione di ESO.

Interpretando i Negromanti, infatti, potremo esplorare l'assolata patria dei Khajiit proteggendoci con ossa impenetrabili e ricucite insieme a membra e carni strappate ai caduti delle precedenti guerre di Tamriel. Il ventaglio di opzioni di gameplay a disposizione degli utenti sarà particolarmente ampio e comprenderà anche degli incantesimi basati sulle arti oscure e tantissime abilità da evolvere acquisendo esperienza nelle attività da svolgere sia da soli che in compagnia degli altri utenti dell'MMORPG di Bethesda.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e vi ricordiamo che il lancio di The Elder Scrolls Online Elsweyr è previsto per il 20 maggio su PC e per il 4 giugno su PlayStation 4 e Xbox One.