Neil Druckmann: l'autore di The Last of Us svela 5 giochi a cui si ispira nel suo lavoro

Prendendo parte ad una simpatica iniziativa che sta prendendo piede su Twitter e che sta coinvolgendo sempre più personalità dell'industria videoludica, Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, ha svelato cinque titoli a cui si ispira in particolar modo nel suo lavoro di creativo.

Certamente saranno decine e decine i giochi che hanno contribuito alla formazione di Druckmann nel corso degli anni, ma l'autore di The Last of Us e Uncharted 4 ha voluto specificare in particolare cinque videogame che lo hanno segnato in particolar modo nella sua crescita:

Ico

Resident Evil 4

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Bioshock

Castlevania: Symphony of the Night

Una lista di titoli che, insomma, hanno tutti quanti lasciato il segno nella scena videoludica, e che spaziano sorprendentemente da un genere all'altro: partiamo infatti da un gioco contemplativo e dalle atmosfere rarefatte come Ico ad un action game a tinte horror come Resident Evil 4, passando per un ruolistico action come Zelda: Ocarina of Time, fino ad arrivare ad un immersive sim in prima persona come Bioshock e al metroidvania per eccellenza, Symphony of the Night. Cosa ne pensate di questa lista? Riscontrate alcune di queste influenze all'interno dei titoli Naughty Dog?

Nelle scorse settimane, Druckmann si era invece divertito ad elencare cinque IP di cui l'autore vorrebbe creare un nuovo videogioco.