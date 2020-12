Neil Druckmann co-presidente di Naughty Dog: continuerà a dirigere e scrivere

È della scorsa notte la notizia della promozione di Neil Druckmann a Co-Presidente di Naughty Dog. Il Creative Director e scrittore di giochi del calibro di The Last of Us, Uncharted 4 e The Last of Us Part 2 d'ora in avanti ricoprirà un ruolo ancora più importante all'interno di uno degli studi più rilevante del panorama videoludico moderno.

Alla promozione di Druckmann sono seguiti anche altri importanti cambiamenti nell'assetto della software house caiforniana, dal momento che anche Alison Mori (Director of Operations) e Christian Gyrling (Co-Director of Programming) sono saliti di livello assumendo il ruolo di Vice Presidenti.

Assimilata la lieta novella, in molti giocatori s'è fatta largo una domanda importante: la nuova carica, condivisa con Evan Wells, impedirà a Neil Druckmann di fare ciò che sa fare meglio, ossia creare videogiochi? Assolutamente no, e a chiarirlo è stato lui stesso con una dichiarazione rilasciata dopo l'annuncio. "Sono veramente eccitato all'idea di aiutare nella guida del più straordinario gruppo di sviluppatori assieme al mio amico e mentore Evan Wells. [...] Oh, e continuerò a dirigere e scrivere mentre contribuirò a fare da mentore alla futura ondata di creativi". Niente paura quindi, Neil Druckmann non smetterà di dirigere e scrivere videogiochi in futuro, per la gioia di tutti i fan dei cagnacci.

A proposito della sua ultima opera: ricordiamo che The Last of Us Part 2 è in corsa per il GOTY ai Game Awards, oltre che per altre nove statuette. Nei giorni scorsi, inoltre, a sei mesi dal lancio è stato pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Part 2 dedicato ad Abby.