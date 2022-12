Neil Druckmann: il nuovo gioco Naughty Dog è realizzato in maniera simile ad una serie TV

Neil Druckmann è stato intervistato dal New Yorker e in questa occasione ha parlato non solo della violenza della serie TV The Last of Us comparata al gioco ma anche dei prossimi progetti dello studio, tra i quali rientra anche un gioco single player.

Naughty Dog sta sviluppando il gioco multiplayer The Last of Us Factions ma sappiamo che il team è al lavoro anche su un nuovo progetto e secondo alcuni rumor The Last of Us Parte 3 sarà il prossimo gioco di Neil Druckmann. Il game director non ha voluto fornire indicazioni a riguardo o confermare/smentire i rumor, tuttavia ha ribadito come l'aver collaborato alla produzione della serie TV di The Last of Us abbia contribuito ad arricchire il suo bagaglio di esperienze e per questo "il prossimo progetto di Naughty Dog sarà influenzato dalle serie TV."

Druckmann fa sapere che il gioco in questione "sarà strutturato in maniera più simile ad una serie TV", con particolare riferimento alla trama e alla sceneggiatura, scritte in collaborazione con un team di autori e apparentemente non più frutto di una sola mente come accadeva in passato.

Questo non vuol dire che il nuovo gioco di Naughty Dog sarà episodico o avrà una struttura a puntate, chiarisce Druckmann, il quale però ribadisce come il lavoro svolto sulla serie TV di The Last of Us con HBO andrà sicuramente ad influenzare il suo lavoro come autore di videogiochi.