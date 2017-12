Neil Druckmann: in The Last of Us Part II nessuno sarà al sicuro, neanche Joel e Ellie

Anche se durante lanon abbiamo visto nuovo materiale di, l'atteso titolo a opera diha comunque fatto parlare di sé nel corso dell'evento organizzato da

Il director Neil Druckmann, la co-writer Halley Gross, Troy Baker e Ashley Johnson hanno infatti partecipato a un panel della durata di circa un'ora interamente dedicato al gioco, nel corso del quale hanno condiviso nuove interessanti informazioni e dato qualche piccolo indizio sulla produzione. In particolare, Neil Druckmann ha sottolineato che in questo sequel nessun personaggio avrà vita facile e che tutti saranno in pericolo: "In The Last of Us Part II nessuno è al sicuro. Vogliamo che i giocatori si approccino a questo gioco sapendo che nessuno è al sicuro, neanche quei due [riferendosi a Joel e Ellie]".

Come già segnalato sulle pagine di Everyeye, durante lo stesso panel sono stati rivelati tanti altri dettagli riguardo lo stato dei lavori, le ambientazioni e i personaggi, che potete leggere nell'apposita news. Ricordiamo, infine, che durante i Game Awards 2017, The Last of Us Part II ha vinto il premio come gioco più atteso.