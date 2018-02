Neil Druckmann mostra la conference room di The Last of Us

Neil Druckmann, il celebre director di The Last of Us Part 2 , ha deciso di mostrare su Twitter la conference room in cui i membri chiave disi riuniscono per discutere sulla saga di

"Sarò sincero...sono piuttosto geloso della conference room di The Last of Us situata al quartier generale di PlayStation." scrive Druckmann, mostrando un'immagine della stanza conferenze in cui Naughty Dog discute sulla saga di The Last of Us. Sullo sfondo, in particolare, è possibile notare una parete raffigurante i personaggi chiave della serie ritratti all'interno di un board game.

Il tweet di Druckmann è stato condiviso a sua volta da Cory Barlog, il padre del nuovo God of War, condividendo gli stessi sentimenti del director di The Last of Us Part 2. Ricordiamo che il seguito dell'avventura di Ellie e Joel sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 in una data non ancora precisata.