Neil Druckmann di Naughty Dog commenta su Twitter la sua promozione a Vice Presidente

Come vi abbiamo prontamente segnalato nella giornata di ieri,è stato promosso al ruolo di Vice Presidente di

Un meritatissimo riconoscimento per il Creative Director di titoli dall'incredibile valore come The Last of Us e Uncharted 4: Fine di un Ladro. È stato inoltre confermato che manterrà il medesimo ruolo anche per The Last of Us Part II, attualmente in lavorazione.

Poco dopo l'annuncio della promozione, Neil Druckmann ha commentato l'accaduto su Twitter in questo modo: "Grazie per le gentili parole. Congratulazioni anche ad Anthony Newman e Kurt Margenau, stanno mettendo su un team fantastico. Non vedo l'ora di mostrarvi cosa stiamo preparando". I due con cui si congratula, Newman e Margenau, sono stati a loro volta promossi a co-director, ma non è chiaro al momento su quale progetto inizieranno a lavorare.

Non sono mancati i complimenti da parte della calorosa comunità. Spiccano, tra i tanti, i messaggi di congratulazioni di alcune personalità del settore, come Ashly Burch (interprete di Aloy in Horizon: Zero Dawn e Chloe in Life is Strange), Laura Bailey (interprete di Nadine in Uncharted 4) e del suo stesso fratello Emanuel Druckmann, che lavora presso Riot Games.