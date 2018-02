Neil Druckmann: il prossimo gioco di Naughty Dog potrebbe non essere in terza persona

Durante un panel tenuto nel corso del D.I.C.E. Summit di Las Vegas,ha dichiarato cheè decisamente e totalmente aperta riguardo la natura del suo prossimo progetto.

Druckmann fa sapere che i suoi giochi preferiti sono in terza persona e che solo così riesce a identificarsi meglio con i personaggi, tuttavia i giochi narrativi possono dare buoni frutti anche in prima persona.

Il team si è interrogato a lungo prima di decidere quale impostazione utilizzare per The Last of Us, in questo caso si è optato per la terza persona ma nulla è deciso riguardo il prossimo gioco Naughty Dog, con Druckmann che si dichiara "totalmente aperto" ad un progetto in prima persona. Sebbene questa non sia una certezza, è sicuramente una possibilità.

In ogni caso, Naughty Dog è attualmente impegnata su The Last of Us II mentre niente è stato annunciato per quanto riguarda i futuri giochi della compagnia.