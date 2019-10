Neil Druckmann spiega perché lo sviluppo di The Last of Us 2 è durato più del previsto

Lo sviluppo di The Last of Us 2 ha chiesto più tempo del previsto, ed il gioco era addirittura sparito un po' dai radar dopo che era stato presentato nel famosissimo video dell'E3 2018. Ma come mai ci è voluto così tanto? Ne ha parlato Neil Druckmann in una recente intervista.

I ragazzi di Naughty Dog non avevano intenzione di rendere The Last of Us 2 il loro titolo più grande, ma le ambizioni della storia sono cresciute col tempo, e ci è voluto dunque un po' prima di capire la direzione che avrebbe dovuto prendere il progetto.

"Non avevamo deciso di renderlo il nostro progetto più grande, ma volevamo semplicemente raccontare questa storia, che poi si è rivelata talmente ambiziosa da divetare il nostro gioco più grande. Ed ecco perché ci è voluto il tempo che ci è voluto", ha detto Druckmann, che ha poi proseguito:

"La storia che ci è venuta in mente quattro anni fa è molto complessa, ha un grande cast di personaggi. L'essenza è semplice, ma il modo in cui si evolve, con i suoi colpi di scena e svolte, è molto complesso. Ci serviva più tempo per le cutscene, ci servivano più location, più tipi di nemici. Quindi le sue dimensioni hanno continuato a crescere".

Che ne pensate delle parole di Neil Druckmann? Alla luce di quest'intervista, cosa vi aspettate da The Last of Us 2? Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra anteprima di The Last of Us 2.