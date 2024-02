Neil Druckmann riflette sul futuro: 'Non mi rimangono tanti altri giochi AAA da creare'

Nel corso di un'intervista concessa da Neil Druckmann al rapper Logic, l'alto dirigente di Naughty Dog ha condiviso delle importanti riflessioni sul futuro della sua carriera videoludica e sullo stress causatogli dallo sviluppo di giochi AAA come The Last of Us.

Con gli utenti PlayStation che si chiedono dove siano finite le esclusive PS5 di Naughty Dog, il direttore creativo di Uncharted 4 e TLOU prende spunto proprio dalle discussioni intavolate dalla community per ampliare il discorso ai progetti che intende portare avanti con la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios.

Pur ritenendo opportuno sottolineare come gli sia davvero piaciuto lavorare su progetti creativi come la serie TV di The Last of Us e l'esperienza horror delle Halloween Nights con gli Universal Stuios, il papà di TLOU ritiene altresì di non avere più il tempo, e le forze, per gestire ancora per molti anni lo sviluppo e la progettazione di opere monumentali come, appunto, The Last of Us.

"Non voglio vedermi a fare per sempre progetti su questa enorme scala, è semplicemente troppo e ti toglie molte energie", ammette Druckmann prima di aggiungere che è molto stressante gestire così tante persone e più studi di sviluppo in tutto il mondo.

Il Creative Director di Naughty Dog sottolinea inoltre come "mia figlia ora ha 13 e la vita che conduco mi sta allontanando da lei. So che il tempo è limitato ed è quindi una risorsa estremamente preziosa, per questo non voglio sprecarla sapendo che c'è chi mi ama e desidera trascorrere quel tempo insieme a me. È questa la mia prima preoccupazione quando penso a questo genere di aspetti del mio lavoro, d'altronde mi trovo in un momento della mia vita che mi porta a chiedermi quale possa essere la fine del mio lavoro e quando dovrebbe arrivare il momento giusto per lasciarlo".

Più che al ritiro dall'industria videoludica, Druckmann pensa a un suo futuro impegno in progetto meno dispendiosi (dal punto di vista creativo e prettamente dirigenziale): "Quindi sì, magari in futuro potrei occuparmi di qualcosa di più discreto e meno stressante, uno sbocco creativo grazie al quale poter continuare a esprimermi. Anche perché ho iniziato a pensare a quanti altri giochi 'enormi' continuano a ronzarmi per la mente, e a dire il vero non sono poi così tanti".