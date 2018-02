Neil Druckmann di The Last of Us Part 2 celebra l'anno del Cane con un tweet

Per celebrare l'anno del Cane iniziato con il capodanno cinese, il director di The Last of Us Part 2 Neil Druckmann ha pubblicato un scatto su Twitter che lo vede in compagnia di un amico a quattro zampe sul set delle riprese di motion capture.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, Neil Druckmann si trova in compagnia di un "attore" speciale: un cane munito di attrezzatura per il motion capture, in quello che sembra essere il set di riprese di The Last of Us Part 2. L'amico a quattro zampe rivestirà forse un ruolo importante nell'attesissima esclusiva in arrivo su PlayStation 4?

Qualche giorno fa, inoltre, lo stesso Druckmann aveva mostrato la sala conferenze di Naughty Dog dedicata proprio a The Last of Us. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.