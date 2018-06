Neil Druckmann: The Last of Us Part II avrà anche i suoi momenti di tranquillità

Il trailer mostrato da Sony e Naughty Dog all'E3 2018 ha mostrato quanto potrà essere alta la tensione che potremo provare in The Last of Us Part II. Come dichiarato dagli sviluppatori, la tensione sarà il concetto stesso su cui si baserà la filosofia generale del gioco.

Questo, tuttavia, non impedirà ad Ellie (che ricordiamo, sarà l'unica protagonista dell'avventura) di godere di piccoli intermezzi di tranquillità, un po' come già accadeva nel primo capitolo della serie.

"Assolutamente", ha dichiarato Neil Druckmann, creative director del titolo. "Penso che senza, darebbe la sensazione di un gioco senza sosta. Mi ricordo che con il primo gioco discutevamo della nostra ovvia ispirazione a The Road. Ed io dissi che The Road non avrebbe funzionato nell'estensione di un videogioco, perché quel libro, per quanto bello, è senza sosta. Quindi pensiamo che ci sia bisogno di questi momenti di tregua, questi momenti di gioia, di danza, di umorismo. Ma di nuovo, stiamo raccontando una storia sulla ricerca della giustizia e tutta la sofferenza ed il dolore che possono conseguire, e non eviteremo il significato di tutto ciò per poter creare il tipo di esperienza che intendiamo dare ai giocatori".

Parlando poi dei lavori sul gioco, Druckmann ha affermato di essere grato per il fatto di non essere costretto a terminare il gioco in fretta e furia. Questo sta permettendo a Naughty Dog di prendersi tutto il tempo necessario per poter realizzare un prodotto che sia all'altezza delle aspettative. Soffermandosi in particolare sulle scene girate in mocap, il creative director afferma che il team spende molto spesso intere giornata semplicemente a discutere, a confrontare opinioni, e a valutare alternative. Solo in seguito si passa alla prova pratica, ma anche qui si rimane molto flessibili per eventuali cambiamenti in corsa. A Druckmann non interessa, ad esempio, se la scena necessiterà 20 o 30 take per essere girata: l'importante è che, alla fine, il risultato sia davvero soddisfacente.

The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PS4.