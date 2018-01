Nel 2016 Double Damage presentò a EA uno shooter spaziale a tema Star Wars

Nel corso del 2016, gli sviluppatori di, già autori di Rebel Galaxy, avevano presentato aduno shooter spaziale basato su. La notizia giunge direttamente da Travis Baldree, leader della software house (nonché co-fondatore di Runic Games).

Il progetto fu presentato spontaneamente al publisher statunitense tramite un breve filmato di gameplay (che potete ammirare in cima alla notizia). Il video fu realizzato in pochi giorni e alcuni aspetti di gioco, come ad esempio l'interfaccia in-game, presentavano elementi in comune con Rebel Galaxy ed altre fonti su cui la casa di sviluppo aveva già lavorato.

"Abbiamo fatto un tentativo velleitario, e non avevamo quasi nessuna speranza che sarebbe stato preso in considerazione, ma probabilmente abbiamo voluto più soddisfare noi stessi che ottenere davvero il via libera", ha dichiarato Baldree. "EA è stata molto gentile nell'ascoltarci, ma non se ne fece mai nulla, e abbiamo lasciato perdere".

Cosa ne pensate del prototipo realizzato da Double Damage? Avreste voluto assistere all'arrivo di uno shooter spaziale dedicato a Star Wars?