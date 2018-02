Nel segno di Dragon Ball, Saint Seiya, Holly e Benji: migliori news anime della settimana

È stata una settimana davvero intensa, sul versante anime, nell'apposita sezione di. Tantissime novità sui prossimi episodi - quelli conclusivi, peraltro - di Dragon Ball Super, ma anche annunci sorprendenti relativi ai vari Saint Seiya, Ken il guerriero, Holly e Benji e tanto altro.

Dragon Ball Super volge ormai al termine: solo tre episodi ci separano dal gran finale, puntate che saranno trasmesse rispettivamente domenica 4 marzo, domenica 18 marzo e domenica 25 marzo. Per questo motivo le news della settimana di Animeye a tema Dragon Ball hanno dovuto cavalcare, per forza di cose, l'attesissimo episodio 129 e tutte le novità legate alla forma completa dell'Ultra Istinto, che debutterà nelle puntate conclusive dell'anime.

Quello di Saint Seiya è un brand tanto immortale quanto longevo. Dopo la serie madre, e i relativi spin-off e sequel (tra i quali è in corso proprio un certo Next Dimension, a opera di Masami Kurumada), arriva l'anime dedicato a Saintia Sho, spin-off realizzato dalla mangaka Chimaki Kuori. La trasposizione animata dedicata alle Sacre Guerriere di Atena verrà trasmessa nel 2019.

Un altro sguardo al passato con Holly e Benji, con la nuova serie anime (remake dell'opera classica originale) che verrà trasmessa in Giappone a partire dal mese di aprile 2018. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto tanto nuovo materiale, tra cui un nuovo trailer e i character design dei protagonisti.

Altro grande ritorno di una gloria degli anni Ottanta: parliamo di Ken il Guerriero. Ricordate Le Origini del Mito, serie prequel la cui trasposizione anime del 2006 rimase incompleta? Quella storia sta per subire un reboot che ne porterà anche a compimento la trama rispetto all'anime di 12 anni fa: parliamo di Souten No Ken Regenesis, di cui un nuovo trailer ha annunciato la data ufficiale di lancio fissata per il prossimo 2 aprile.

Sul versante articoli, invece, è stata una settimana piuttosto intensa all'insegna di Netflix: abbiamo analizzato in toto l'offerta del catalogo relativa a Black Lagoon, con le recensioni della prima e della seconda stagione, inclusa anche una mini-serie di OAV. Se invece siete appassionati di Dragon Ball Super, e avete seguito la messa in onda dei nuovi episodi su Italia 1, vi abbiamo proposto anche una recensione degli episodi 53-76.